MLB》代打敲致勝超前安 一朗差2安再寫紀錄（影音）

一朗代打敲出致勝安。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今於主場迎戰大都會，日籍老將鈴木一朗代打建功，擊出關鍵超前安吹響反攻號角，助馬林魚以6：3後來居上力退大都會，一朗只差2安就能追平3053安的生涯安打聯盟紀錄。

馬林魚首局進帳3分取得領先，但大都會接連開轟於7局上追平，7局下馬林魚攻勢再起，開局獲保送再敲安，無人出局攻佔一三壘，大都會決定換投，馬林魚則派出鈴木一朗上場代打。

面對大都會左投布雷文斯（Jerry Blevins），鈴木一朗第一球並未出棒，目送88英哩伸卡球進壘被記好球一個，布雷文斯接著投出外角伸卡球，一朗出棒掃成三壘方向滾地球，穿越三游之間形成安打帶有一分打點，馬林魚取得4：3領先。

布雷文斯隨後選擇故意保送重砲史坦頓（Giancarlo Stanton），但被耶利奇（Christian Yelich）敲安再丟2分，率先敲安的一朗也回壘得分。最後兩局大都會一分未得無奈吞敗，擊出超前安帶動馬林魚單局3分反攻的鈴木一朗成為勝負關鍵。

鈴木一朗前天對小熊先發上陣，擔綱開路先鋒守中外野，以43歲又246天刷新大聯盟最老先發中外野手紀錄，可惜打擊4支0沒能敲安，但隨後大聯盟做出更正，將一朗首局打席記錄由游擊失誤改判內野安打。

此役代打擊出的致勝超前安，為鈴木一朗大聯盟生涯第3051支安打，只差2安就能追平Rod Carew的3053安，並列生涯安打排行榜第24名。

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