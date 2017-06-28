MLB》波士頓最大間報社 3000字專文介紹林子偉

林子偉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕林子偉先發好表現引起國人興奮，美國媒體也對這位台灣新星充滿好奇。波士頓最大間也最老牌的報紙《波士頓環球報》，今也撰寫「林的努力獲得回報」的專文，介紹這位來自台灣高雄的球員。

文章寫道，林子偉是名小聯盟生涯打擊率0.241的打者，本季在2A的表現反彈，當他接到上大聯盟通知時滿是意外與振奮。

「我接到費伯斯（紅襪2A教頭）的電話，」林子偉今天賽前透過翻譯表示，「當我要回家時，他告訴我要直接去波士頓，而不是波塔基特（紅襪3A），我不敢相信這是真的！」

紅襪總教練法瑞爾（John Farrell）誇讚林子偉的工作態度，「我們在春訓時就有注意到，他是個勤奮的人，在棒球場上有很好的直覺。」他也說，林子偉應對昨晚的各種狀況相當自在，「在打擊區很放鬆，不慌張，表現很好。」

林子偉的工作態度備受肯定。（美聯社）

《波士頓環球報》也提到林子偉在2010年的風波，指出當時他已經同意和洋基簽約，最後卻因中華棒協表示如果還沒完成高中學業就和大聯盟球隊簽約，未來將被封殺在台灣打球或執教。於是合約告吹，後來才在2012年以205萬美元加入紅襪。

在小聯盟時期，林子偉的工作態度和守備都沒變，打擊則有段陣痛期，曾因打擊型態過於被動而表現不佳，但今年有相當大的轉變，長打能力更是大幅增加。「我試著縮短揮棒軌跡，好好完成每次揮棒，然後更積極。」林子偉說。

紅襪打擊助教羅德里奎茲（Victor Rodriguez）有特別被告知，林子偉打擊上的被動問題要特別注意。然而，羅德里奎茲對於林昨晚的打擊表現感到印象深刻。

「有人告訴我林子偉要更積極一點，但他的揮棒很出色，」羅德里奎茲表示，「年輕球員上來，我們會讓他們自己發揮，如果看到需要修正的事情才會告訴他們，如果沒有，就是讓他們去打，看他們能秀出什麼。」

最後文章提到林子偉成為史上第4名敲出安打的台灣野手，上一位是2012年林哲瑄，那年林子偉也參觀過芬威球場，夢想披上紅襪隊的球衣，如今夢想成真，也和2012年小聯盟打擊教練羅德里奎茲在大聯盟相會。

「我們關係很好，他總能帶來許多好東西，也非常好聊，我很興奮看到他在這裡。」羅德里奎茲說。

林子偉。（美聯社）

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