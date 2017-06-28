MLB》吉塞曼跑壘受傷 大都會7位先發傷6名
2017/06/28 12:32
吉塞曼（中）受傷後在隊友攙扶下離場。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大都會再傷一名先發，今吉塞曼（Robert Gsellman）先發上場，投完3局後，在第4局跑壘時因左腿肌肉拉傷而提早下場，終場大都會以3：6敗給馬林魚。
吉塞曼在4局上時擔任打者，擊出滾地球後，他在跑向一壘時拉傷左腿筋，因此提早退場。而吉塞曼也是大都會本季第6位進入傷兵名單的先發。
大都會的兩大強投哈維（Matt Harvey）及辛德加德（Noah Syndergaard）先前相繼落難，本季大都會的7位先發中，就有6名曾進入傷兵名單，只有德葛隆（Jacob deGrom）免於受傷的命運。如今又傷了吉塞曼，大都會的牛棚岌岌可危。
目前大都會可能將蒙特羅（Rafael Montero）或是菲爾（Tyler Pill）拉上先發，以暫代吉塞曼的位置。
相關新聞
- MLB》柯布6局無安打牛棚卻砸鍋 光芒延長賽擊敗海盜
- 棒球》大聯盟消失的「牛棚車文化」 卻在日職深受喜愛
- MLB》波士頓最大間報社 3000字專文介紹林子偉
- MLB》貝爾崔生涯第450轟 遊騎兵逆轉印地安人（影音）
- MLB》林子偉不止防守好 美媒認為有攻擊能力
推薦新聞
-
MLB》吉塞曼跑壘受傷 大都會7位先發傷6名2017/06/28 12:32
-
台北羽球公開賽》台灣最強男雙李洋／李哲輝 終於在小巨蛋開胡了2017/06/28 11:57
-
MLB》柯布6局無安打牛棚卻砸鍋 光芒延長賽擊敗海盜2017/06/28 11:54
-
MLB》波士頓最大間報社 3000字專文介紹林子偉2017/06/28 11:29
-
MLB》美聯最年輕的洋基 跑最快的腿哥竟是老將2017/06/28 10:05