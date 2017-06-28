MLB》柯布6局無安打牛棚卻砸鍋 光芒延長賽擊敗海盜

光芒投手柯布。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒投手柯布（Alex Cobb）今天先發面對海盜，前6局沒讓對手敲安，卻在第7局破功，總計他主投8局無失分，牛棚卻砸鍋搞丟勝投，不過光芒最後仍在延長賽以4：2獲勝。

柯布前6局沒讓海盜打者敲安，僅丟出1次保送，7局下他被哈里森（Josh Harrison）敲出安打，「無安打比賽」也破功。柯布主投8局都沒讓對手得分，僅被敲2支支安打，可說是本季最好的一場投球表現。

但光芒終結者卡洛米（Alex Colome）卻在第9局砸鍋，被海盜麥卡琴（Andrew McCutchen）擊出帶有2分打點的二壘安打，追平比數，讓柯布的勝投飛掉，雙方打進延長賽。

延長賽10局上，海盜三壘手佛里斯（David Freese）發生接球失誤，讓光芒攻下超前分，接著光芒海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）的高飛犧牲打再添1分，助光芒贏得勝利。

救援失敗的卡洛米拿下本季第2勝，杭特（Tommy Hunter）奪本季首場救援點；海盜投手李維洛（Felipe Rivero）1局失2分1分責失，吞下本季第2場敗仗。

海盜9局下追平。（法新社）

光芒守住勝利。（法新社）

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