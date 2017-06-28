台北羽球公開賽》台灣最強男雙李洋／李哲輝 終於在小巨蛋開胡了
2017/06/28 11:57
李洋（前）、李哲輝晉級男雙。（記者林正堃）
〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽今日在小巨蛋進行第二天賽事，最早登場的地主男雙頭號種子「雙李配」李洋／李哲輝以21：17、21：12力退泰國組合坦安／克提沙，取得16強門票，同時也是雙李配首度在小巨蛋取勝。
世界第8的李洋／李哲輝近期狀況不佳，尤其6月的全國團體賽從4強、決賽都輸球，無法為母隊合庫盡份心力，兩人經過檢討後，決定重拾「溝通」，希望能在場上、場下讓彼此了解狀況，希望能藉此走出低潮。
李洋昨天下飛機後，馬上前來小巨蛋適應場地，不過，他因近來多場比賽的征戰，導致身體有些疲憊，還有點疑似感冒的症狀出現，目前暫時以B群補充營養。
雙李配在2015年合拍後，連續兩屆在小巨蛋首輪打包回家，如今總算取得小巨蛋開胡，至於對於本屆目標，李洋表示，「近來我們狀況不好，所以就一場一場打好，暫時沒有設定目標。」
李洋（前）、李哲輝晉級男雙第二輪。（記者林正堃）
李哲輝（左）、李洋晉級男雙第二輪。（記者林正堃）
李洋（前）、李哲輝晉級男雙。（記者林正堃）
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