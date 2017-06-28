MLB》林子偉連4場出賽 紅襪登上美聯東區龍頭
2017/06/28 12:34
林子偉沒能延續紅襪攻勢。（取自MLB.TV）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕紅襪再戰雙城，林子偉在板凳待命，7局上終於替補守二壘，連續4場出賽，8局下首度上場打擊，擊出滾地球造成封殺，1支0收場，球隊以9：2擊敗雙城，加上另一地洋基輸白襪，紅襪獨居美聯東區龍頭。
前7局取得9：1大幅領先，紅襪讓林子偉頂替地下隊長佩卓亞的二壘防區，才剛上場就有生意上門，和游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）協力完成一次雙殺守備，幫助紅襪守住0出局一二壘有人的危機。
8局下，林子偉在1壘有人首度上場打擊，面對Trevor Hildenberger，1好2壞相中85.6英里伸卡球，擊成一壘方向滾地球，雙城封殺二壘跑者後傳一壘，所幸林子偉腳程快，沒有形成雙殺打，不過打擊率降到0.250。
紅襪、雙城此役兩度遭受大雨干擾而中斷，雙城先發桑提亞哥（Hector Santiago）僅投2局就退場，牛棚接手表現不佳，4投僅Hildenberger繳2局無失分，紅襪全場敲出10支安打，包括楊恩和瓦茲奎茲的全壘打，率隊7分差勝出。
有台灣球迷在現場幫林子偉加油。（取自MLB.TV）
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