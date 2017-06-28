MLB》畢坦西斯砸鍋 洋基遭再見安失美東龍頭（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場面對白襪，原握有1分領先，但後援投手畢坦西斯（Dellin Betances）控球不穩，被白襪阿布瑞尤（Jose Abreu）擊出再見安打，最後洋基以3：4輸球，也失去美聯東區龍頭位置。

洋基打線受制於白襪先發昆塔納（Jose Quintana）投球，前7局僅出現2支安打，第8局開始出現攻勢，賈吉（Aaron Judge）、桑契斯（Gary Sanchez）連續關鍵安打攻下3分，逆轉超前。

前8局打完洋基還以1分領先，但9局下畢坦西斯後援時卻控球不穩，連投2次保送、外加1次觸身球，讓白襪攻占滿壘，2出局後，白襪阿布瑞尤擊出再見安打，讓洋基苦吞敗仗，加上紅襪贏球，美聯東區龍頭位置拱手讓人。

洋基先發塞維里諾（Luis Severino）主投7局被敲6安，送出12次三振，無關勝敗。畢坦西斯後援0.2局被敲1安、2保送外加觸身球，失掉2分，吞下本季第2敗；白襪簡寧斯（Dan Jennings）後援1.1局拿下本季第3勝。

白襪敲再見安贏球。（美聯社）

洋基畢坦西斯。（法新社）

白襪阿布瑞尤擊出再見安打。（法新社）

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