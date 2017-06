MLB》畢坦西斯砸鍋 洋基遭再見安失美東龍頭（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在客場面對白襪,原握有1分領先,但後援投手畢坦西斯(Dellin Betances)控球不穩,被白襪阿布瑞尤(Jose Abreu)擊出再見安打,最後洋基以3:4輸球,也失去美聯東區龍頭位置。

洋基打線受制於白襪先發昆塔納(Jose Quintana)投球,前7局僅出現2支安打,第8局開始出現攻勢,賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)連續關鍵安打攻下3分,逆轉超前。

前8局打完洋基還以1分領先,但9局下畢坦西斯後援時卻控球不穩,連投2次保送、外加1次觸身球,讓白襪攻占滿壘,2出局後,白襪阿布瑞尤擊出再見安打,讓洋基苦吞敗仗,加上紅襪贏球,美聯東區龍頭位置拱手讓人。

洋基先發塞維里諾(Luis Severino)主投7局被敲6安,送出12次三振,無關勝敗。畢坦西斯後援0.2局被敲1安、2保送外加觸身球,失掉2分,吞下本季第2敗;白襪簡寧斯(Dan Jennings)後援1.1局拿下本季第3勝。

