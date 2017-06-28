MLB》7局無失分獲教練肯定 前田健太續拚重返先發（影音）

佩德森扛三分彈捍衛道奇主場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕高速公路大戰第二回合，道奇日投前田健太繳出7局無失分好投，替自己爭得更多重回輪值的談判籌碼，傷癒歸隊後火力大增的佩德森（Joc Pederson）扛出三分彈，助道奇於主場以4：0完封天使。

繼上月初對海盜主投8.1局摘勝後，前田健太首度再投超過6局，今對天使主投7局僅用92球，只挨4安一分未失，送出6K沒有任何保送，順利摘下本季第六勝，近8次先發拿下5勝1敗。代班席格（Corey Seager）的赫南德茲（Enrique Hernandez）也有精采表現，5局上飛撲擋下強勁滾地球，跪地傳球讓打者出局大秀雷射肩。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後肯定前田的好表現，稱讚他在後面幾局仍持續保持侵略性、積極攻擊好球帶，搭配用球讓打者「由攻轉守」，無法有效做出好的揮擊。天使總教練索西亞（Mike Scioscia）也大方表示，前田擅用速差破壞打者平衡，投出精彩7局表現。

赫南德茲大秀雷射肩美技守備。（法新社）

前田健太鬆一口氣。（法新社）

天使先發查維茲（Jesse Chavez）於6局下失守，開局挨二壘安再投保送，搶下1出局後用球數破百退場，左投阿瓦瑞茲（Jose Alvarez）登板接替就被貝林格（Cody Bellinger）敲安破蛋，佩德森追加三分彈將比分擴大到4：0。

佩德森兩週前與隊友相撞，因腦震盪進入傷兵名單，歸隊後卻火力直升至今已敲5發全壘打，佩德森笑說自己是被「撞到開竅」，隨後將火燙表現歸功於復健期間協助他調整的打擊教練。

前田健太日前因投球局數過短問題被撤掉固定先發，得視情況支援牛棚，先發表現雖漸入佳境，目前仍未獲首肯得以重返輪值，總教練日前受訪時不願表明前田健太的職責定位。由於先發麥卡錫（Brandon McCarthy）因右膝髕腱炎復發再進傷兵名單，前田健太有望續獲先發機會。

前田健太努力重返先發輪值。（法新社）

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