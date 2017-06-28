台灣拳擊女王陳念琴 奪國際賽事75公斤量級金牌

台灣拳擊女王陳念琴在第28屆蒙古舉行的國際拳擊賽事中奪得金牌，再為台灣在國際拳擊賽事增添獎牌，教練柯文明的指導功不可沒。（照片由新竹市府提供）

［記者洪美秀／新竹報導］有「拳擊女王」封號，曾在去年參加里約奧運的拳擊國手陳念琴，25日在第28屆蒙古烏蘭巴托盃國際拳擊邀請賽先後擊敗北韓、俄羅斯、蒙古選手，獲得女子75公斤量級金牌，再增添台灣在國際拳擊賽的金牌，教練柯文明的指導功不可沒。

蒙古烏蘭巴托所國際拳擊邀請賽6月21日到25日舉行，來自新竹市的台灣選手陳念琴在75公斤女子拳擊賽首輪扳倒北韓女將，8強賽扳倒地主對手，4強賽以3：2力退俄羅斯強敵桑達可娃（Darima Sandakova），最後在冠軍戰以5：0擊敗蒙古選手安可芭塔，為台灣奪下金牌，這也是台灣代表隊在本屆賽事首面金牌。

「教練的訓練菜單真的很精實…」陳念琴日前面對詢問時說，拳擊選手訓練必須面臨體能、重量控制、對手招式進化與戰術改變等種種挑戰，為因應各國不同選手的特性與優勢，只能持續精進自我，教練開出的訓練菜單也日益嚴格，但她是「照單全收」。

「每場賽事都要『拳』力出擊！」柯文明教練說，陳念琴是台灣指標性的拳手，上月剛滿20歲的她，已接連在世青少賽、南京青奧打出優異成績，去年也在世界女子拳擊錦標賽暨奧運資格賽拿到里約奧運參賽資格，成為20年來再次登上奧運殿堂的台灣拳手，很多選手都以陳念琴為假想敵及對手。

才剛返抵台灣，接著又要到上海集訓，柯文明教練說，後續將持續「以戰代訓」，針對戰術運用與各國選手特性進行深入研究，期許9月在「荷蘭拳擊公開賽」與10月在胡志明市登場的「亞洲拳擊錦標賽」再創佳績，為台灣再摘金牌。

新竹市長林智堅表示，擁有阿美族及布農族血統的陳念琴，原本是角力選手，後來改練拳擊，陸續讓各國看見台灣，認識新竹，如今就讀清華大學體育系的她，相信一定能再上層樓，有更好的表現。

市府教育處表示，陳念琴17歲時曾在保加利亞世青女拳擊賽75公斤級獲得冠軍；去年又成為台灣第一位參加奧運女子拳擊賽事的選手，雖然止步16強，但已寫下台灣拳擊新頁。

台灣拳擊女王陳念琴在第28屆蒙古舉行的國際拳擊賽事中奪得金牌，再為台灣在國際拳擊賽事增添獎牌，教練柯文明的指導功不可沒。（照片由新竹市府提供）

台灣拳擊女王陳念琴在第28屆蒙古舉行的國際拳擊賽事中奪得金牌，再為台灣在國際拳擊賽事增添獎牌，教練柯文明的指導功不可沒。（照片由新竹市府提供）

台灣拳擊女王陳念琴在第28屆蒙古舉行的國際拳擊賽事中奪得金牌，再為台灣在國際拳擊賽事增添獎牌，教練柯文明的指導功不可沒。（照片由新竹市府提供）

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