NBA》尼克受不了？ 美媒爆老闆考慮開除禪師

「禪師」傑克森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）日前公開喊話要陣中當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）另謀高就，又想交易禁區悍將波辛傑斯（Kristaps Porzingis），惹毛許多球迷，也把球隊內部搞得烏煙瘴氣。如今，尼克正考慮是否要開除傑克森。

美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，根據消息來源透露，尼克老闆多蘭（James Dolan）正考慮傑克森是否能繼續當球隊總管，包含開除他的可能性，但多蘭還沒有做出決定。

該文指出，傑克森不排除交易波辛傑斯來換取前四順位選秀權，這也是讓多蘭慎重考慮傑克森是否適合繼續勝任球隊總管一職的原因。

傑克森除了想交易波辛傑斯外，與球隊明星安東尼之間的矛盾浮上台面，而傑克森想讓球隊打三角進攻戰術，卻引來球員間抱怨連連。

安東尼。（資料照，美聯社）

波辛傑斯。（資料照，法新社）

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