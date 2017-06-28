台北羽球公開賽》男單頭號種子周天成 殺入16強
2017/06/28 15:24
周天成。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽今日在小巨蛋進行第二天賽事，男單頭號種子且準備尋求衛冕的地主一哥周天成，今日在32強花了32分鐘，以22：20、21：11打敗世界163名的新加坡選手黃敬衛，持續朝衛冕之路邁進。
高居世界第5的周天成去年在台北公開賽決賽力退中國好手喬斌，首次在國人面前稱王，今年由於諸多大咖球星未來參戰，他也被看好完成連莊，不過他今日在第二輪遇上苦戰，甚至還被對手製造出一個局末點，所幸他連下3分，力保首局；次局，周天成逐漸進入狀況，也總算將勝利收下口袋。
周天成表示，這場對手強度比首輪強，而且對手首局打得十分衝，自己也確實有些不專注，才會打得如此驚險，次局在對手體力似乎有些下滑，他打來就相對容易，整個專注力也有所提升。
周天成2連勝。（記者林正堃攝）
周天成。（記者林正堃攝）
周天成。（記者林正堃攝）
相關新聞
- 台北羽球公開賽》台灣最強男雙李洋／李哲輝 終於在小巨蛋開胡了
- 台北羽球公開賽》男單前3種子 橫掃過頭關
- 台北羽球公開賽》汶萊唯一國際牌 自費打遍全世界
- 羽球》周天成拍下大馬選手 台北賽首輪開胡
- 羽球》混雙180俱樂部 白馭珀／李佳翰台北賽開胡
推薦新聞
-
MLB》4局被盜7次壘 小熊捕手竟譙自家投手（影音）2017/06/28 14:24
-
NBA》火箭力組大團 哈登積極遊說保羅2017/06/28 14:17
-
MLB》畢坦西斯砸鍋 洋基遭再見安失美東龍頭（影音）2017/06/28 13:28
-
林子偉站穩大聯盟 啟蒙教練吳瑞山：要加強重量訓練2017/06/28 13:25
-
今日MLB戰績2017/06/28 12:33