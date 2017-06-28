台北羽球公開賽》男單頭號種子周天成 殺入16強

周天成。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽今日在小巨蛋進行第二天賽事，男單頭號種子且準備尋求衛冕的地主一哥周天成，今日在32強花了32分鐘，以22：20、21：11打敗世界163名的新加坡選手黃敬衛，持續朝衛冕之路邁進。

高居世界第5的周天成去年在台北公開賽決賽力退中國好手喬斌，首次在國人面前稱王，今年由於諸多大咖球星未來參戰，他也被看好完成連莊，不過他今日在第二輪遇上苦戰，甚至還被對手製造出一個局末點，所幸他連下3分，力保首局；次局，周天成逐漸進入狀況，也總算將勝利收下口袋。

周天成表示，這場對手強度比首輪強，而且對手首局打得十分衝，自己也確實有些不專注，才會打得如此驚險，次局在對手體力似乎有些下滑，他打來就相對容易，整個專注力也有所提升。

周天成2連勝。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

周天成。（記者林正堃攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友