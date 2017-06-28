台北羽球公開賽》盧敬堯／楊博涵男雙超速配 場上、場下個性差好大
2017/06/28 15:27
盧敬堯、楊博涵晉級。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕台北羽球公開賽今日在小巨蛋進行第二天賽事，地主男雙第三種子盧敬堯／楊博涵以21：13、21：15力退香港組合陳梓傑／張德正，取得16強門票。
盧敬堯／楊博涵上週在澳洲超級賽打出代表作，兩人在16強纏戰3局爆冷擊敗世界第1中國李俊慧／劉雨辰，兩人如今回想起爆冷贏球，仍感到十分意外，不過，兩人都在昨天才抵達台灣，楊博涵透露，「其實我賽前有點擔心狀況，不過上場後，整個人都覺得很興奮，就沒想那麼多了。」
楊博涵與盧敬堯去年才正式合拍，去年在比利時、波蘭及布拉格都奪冠，今年年初在印度黃金大獎賽、泰國大師賽都拿到亞軍，楊博涵說：「其實真的蠻意外的，從來沒想過我們兩個搭配能拿到不錯的成績。」
不過，看似合拍的兩人，其實在場上、場下的個性差異極大，楊博涵在場上會不停吼叫，用激情方式刺激自己；盧敬堯反而較為安靜，不過兩人私底下卻是相反，變成盧敬堯一直說話，楊博涵反而變得沈默。
盧敬堯、楊博涵晉級。（記者林正堃攝）
盧敬堯、楊博涵晉級。（記者林正堃攝）
盧敬堯、楊博涵晉級。（記者林正堃攝）
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