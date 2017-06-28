臺灣地方特色運動 22縣市進行票選

地方特色運動開放票選。（體育署提供）

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署推廣全民運動，今年邀集了臺灣22個縣市進行「運動i臺灣」票選推廣臺灣地方特色運動，讓運動除了實踐自我價值外，更能貼近在地生活、更貼近當地文化

全民動起來「運動i臺灣」票選活動即日起至9月11日將於網路開放投票，每人每日至多複選8票，從全臺22個地方縣市中選出自己心中的運動之最：最愛運動No.1、美景無限獎、挑戰極限獎、國際行銷獎、親子同樂獎、最佳人氣獎、全民參與獎、特色文化獎等8個最具特色之運動活動，票選結果將於10月27日（五）在臺北車站一樓大廳公布得獎名單，並舉行票選活動頒獎及成果展覽活動。

體育署也特別邀請22位縣市首長讚聲推薦所主辦的特色運動，去發現未曾注意的當地之美。運動結合臺灣各地特色旅遊觀光，發掘當地文化特色，透過大型體育活動的舉辦，讓愛運動的國人不僅能享受運動本身，也同時能體驗在地的特殊人文景緻、文化特色及特殊自然環境。

地方特色運動開放票選。（擷取自活動官網）

「運動i臺灣」集合基隆市-外木山泳渡、臺北市-臺北馬拉松、新北市-萬金石馬拉松、桃園市-全國飆獨輪運動大會、新竹市-立式划槳、新竹縣-義起愛運動勇士路跑、苗栗縣-南庄山水悠遊行、臺中市-大甲五十三庄系列活動、南投縣-日月潭國際萬人泳渡嘉年華、彰化縣-田中馬拉松、雲林縣-曲藝·武術、嘉義市-KANO季歡樂超半程馬拉松、嘉義縣-天宮聖母暨議長盃國際籃球邀請賽、臺南市-古都馬拉松、高雄市-高雄國際馬拉松、屏東縣-阿緱體育文化節、臺東縣-臺東之美鐵人三項競賽暨接力賽、花蓮縣-太魯閣馬拉松、宜蘭縣-梅花湖鐵人三項、澎湖縣-泳渡世界最美麗海灣、金門縣-迎城隍繞境踩街遊行、連江縣馬祖馬拉松等22個國際級運動賽事一同攜手躍出嶄新高度。

今（28）日活動開跑記者會也邀請到22縣市代表出席記者會宣布「運動i臺灣」票選活動正式開跑！投票請至運動i臺灣地方特色運動票選網站（http://www.isport22.com/），智慧型手機也能參與投票，活動詳情請上網搜尋「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。