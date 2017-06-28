福原愛是否來世大運加油？江宏傑害羞這樣說

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年台北世大運進入倒數階段，台灣隊本屆預定有締造歷史新高的約360名選手參賽，今天大專體總舉行團服發表會，打扮帥氣的桌球好手江宏傑成為焦點，他也有點害羞地表示，希望屆時太太福原愛能來台北替自己加油。

江宏傑今天化身模特兒，與舉重許淑淨、擊劍程昕、游泳安廷耀、女足張愫心等人，一起在台北京站展示本屆台灣隊團服，值得一提的是，他是所有選手中唯一帶上背包亮相的人，對此小傑表示，其實就是怕雙手空空上台，不曉得怎麼擺姿勢，拿著一個背包，比較不會無所適從。

曾打過3屆世大運江宏傑也表示，一直都很喜歡台灣隊的團服，辨識度很高，設計上相當年輕，這次的新團服，就連太太福原愛看到時也說：「真的很好看。」

至於福原愛8月時是否會來台北世大運一起感受比賽氣氛，江宏傑有些不好意思地透露，一切得端看太太本人的意思，不過他也笑說：「她如果想的話，我當然會支持她來找我。」

台北世大運進入倒數階段，大專體總舉行團服發表會，桌球好手江宏傑成為媒體焦點。（記者林宗偉攝）

台北世大運進入倒數階段，大專體總在台北京站舉行團服發表會。（記者林宗偉攝）

台北世大運進入倒數階段，大專體總舉行團服發表會，找來滑輪溜冰 王佳葳（右起）、女足‭ ‬張愫心、桌球江宏傑、舉重許淑淨、游泳‭ 安廷耀、擊劍‭程昕等選手當模特兒。（記者林宗偉攝）

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