林子偉板凳待命戰雙城 今日賽事預告與轉播
2017/06/29 06:51
早安，自由體育為您送上精彩賽事預告與轉播。
紅襪昨收下對戰雙城的二連勝後，獨居美聯東區龍頭，今派出波瑟羅再戰，雙城則由左投梅西亞坐鎮，台灣小將林子偉沒在先發名單，將於板凳待命，是否有機會連五場出賽，值得大家關注。
另一方面，洋基繼續作客芝加哥，今推出日籍投手田中將大先發，白襪則由本季首度出賽的羅登掛帥，兩隊會擦出什麼火花呢?
中職繼續進行補賽，獅隊和悍將皆派出右投先發，分別為尋求本月第1勝的潘威倫和洋投力猛;洲際場次則上演土投對決，上半季封王的桃猿由林樺慶先發，出戰中信兄弟本季尚未吞下敗投的鄭錡鴻。
日職部份，軟銀昨以6:0完封日本火腿，今推出本季1勝2敗，防禦率6.00的松本裕樹再戰，火腿則由洋投門多薩坐鎮，門多薩能否替火腿雪恥搶下勝利呢?
MLB
07:00 雙城 vs. 紅襪 （FOX體育三台）
07:00 遊騎兵 vs. 印地安人 （民視）
08:00 洋基 vs. 白襪 （FOX體育）
中職
18:35 統一獅 vs. 富邦悍將 <花蓮> （緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）
18:35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 <洲際>（緯來體育、愛爾達體育、CPBLTV）
日職
17:00 日本火腿 vs. 軟銀 （FOX體育）
溫布頓網球錦標賽會外賽
22:00 開始
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