林子偉板凳待命戰雙城 今日賽事預告與轉播

早安,自由體育為您送上精彩賽事預告與轉播。

紅襪昨收下對戰雙城的二連勝後,獨居美聯東區龍頭,今派出波瑟羅再戰,雙城則由左投梅西亞坐鎮,台灣小將林子偉沒在先發名單,將於板凳待命,是否有機會連五場出賽,值得大家關注。

另一方面,洋基繼續作客芝加哥,今推出日籍投手田中將大先發,白襪則由本季首度出賽的羅登掛帥,兩隊會擦出什麼火花呢?

中職繼續進行補賽,獅隊和悍將皆派出右投先發,分別為尋求本月第1勝的潘威倫和洋投力猛;洲際場次則上演土投對決,上半季封王的桃猿由林樺慶先發,出戰中信兄弟本季尚未吞下敗投的鄭錡鴻。

日職部份,軟銀昨以6:0完封日本火腿,今推出本季1勝2敗,防禦率6.00的松本裕樹再戰,火腿則由洋投門多薩坐鎮,門多薩能否替火腿雪恥搶下勝利呢?

MLB

07:00 雙城 vs. 紅襪 (FOX體育三台)

07:00 遊騎兵 vs. 印地安人 (民視)

08:00 洋基 vs. 白襪 (FOX體育)

中職

18:35 統一獅 vs. 富邦悍將 <花蓮> (緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV)

18:35 Lamigo桃猿 vs. 中信兄弟 <洲際>(緯來體育、愛爾達體育、CPBLTV)

日職

17:00 日本火腿 vs. 軟銀 (FOX體育)

溫布頓網球錦標賽會外賽

22:00 開始

