中職》史耐德對選秀捕手印象深刻 第1輪優先考慮
2017/06/28 17:17
史耐德（資料照）
〔記者吳清正／桃園報導〕中職選秀會將於7月3日舉行，第3順位的中信兄弟總教練史耐德對參加選秀的幾位年輕捕手印象深刻，第1輪將優先考慮選捕手。
史耐德表示，雖然參加選秀的球員名單本週一才公布，剛好前兩天都沒有比賽，他已經把球團提供的全部96位球員的資料都看過一遍，包括他們的比賽錄影帶，發現好幾位非常有潛力的年輕捕手，令人印象深刻。
史耐德表示，選秀策略並不是固定不變的，會隨著其它球隊的選擇而變動，不過，如果有機會他不會錯過優秀的年輕捕手，第1輪就會優先考慮。
相關新聞
- 林子偉板凳待命 今日賽事預告與轉播
- 中職》楊岱均把握機會 態度保持積極
- 中職》珍惜每個打席 藍寅倫「觸身變三振」超在意
- 中職》藍寅倫閃球變揮棒過半 洪總不滿：太離譜
- 中職》獅隊新洋投一軍處女秀 泰倫斯中繼2.1局失2分
推薦新聞
-
台北羽球公開賽》白馭珀走出肘傷低潮 期盼能把冠軍留在台灣2017/06/28 18:32
-
6歲棒球天才 策動完美三殺驚動大聯盟官網（影音）2017/06/28 17:29
-
福原愛是否來世大運加油？江宏傑害羞這樣說2017/06/28 16:14
-
台北羽球公開賽》男單頭號種子周天成 殺入16強2017/06/28 15:24
-
MLB》薛哲6局好投還敲安 透納再演單場4盜氣瘋小熊（影音）2017/06/28 14:50