中職》史耐德對選秀捕手印象深刻 第1輪優先考慮

史耐德（資料照）

〔記者吳清正／桃園報導〕中職選秀會將於7月3日舉行，第3順位的中信兄弟總教練史耐德對參加選秀的幾位年輕捕手印象深刻，第1輪將優先考慮選捕手。

史耐德表示，雖然參加選秀的球員名單本週一才公布，剛好前兩天都沒有比賽，他已經把球團提供的全部96位球員的資料都看過一遍，包括他們的比賽錄影帶，發現好幾位非常有潛力的年輕捕手，令人印象深刻。

史耐德表示，選秀策略並不是固定不變的，會隨著其它球隊的選擇而變動，不過，如果有機會他不會錯過優秀的年輕捕手，第1輪就會優先考慮。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友