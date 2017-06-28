6歲棒球天才 策動完美三殺驚動大聯盟官網（影音）
2017/06/28 17:29
〔體育中心／綜合報導〕棒球規則複雜，即使是職業級選手偶爾也會犯下基本觀念的守備失誤，不過最近在美國阿拉巴馬州的一場比賽中，就有年僅6歲的小朋友展現紮實的守備觀念發動三殺守備，獲大聯盟官網盛讚棒球天賦優於同齡選手。
僅管這只是一場樂樂棒球的比賽，但這名叫做Jacob Shady的內野小朋友仍讓人看出優異的守備觀念，他在對手擊出球後先迅速將球接殺，隨後踩二壘封殺直奔三壘的跑者，再傳給一壘手觸殺來不及回壘的跑者，完成三殺守備，僅管場上競技的對手年僅6歲，但仍掩蓋不住Jacob Shady優於同齡選手的守備天賦。
相關新聞
- 棒球》大聯盟消失的「牛棚車文化」 卻在日職深受喜愛
- 玉山盃》王志庭143球後援豪投 台中市搶下季軍
- 玉山盃》高雄1分險勝台中 力拚史上首冠（影音）
- 林子偉大聯盟待命、桃猿再拚主場封王 今日賽事預告與轉播
- 中職》吳宗峻本季第6轟出爐 寫下個人單季新高紀錄
推薦新聞
-
高爾夫》扶輪挑戰賽落幕 連騼森140桿奪冠2017/06/28 19:09
-
MLB》小熊帥哥五顆星美技獵殺 哈波看傻眼（影音）2017/06/28 19:06
-
中職Live》兄弟 VS 桃猿2017/06/28 18:15
-
6歲棒球天才 策動完美三殺驚動大聯盟官網（影音）2017/06/28 17:29
-
中職》史耐德對選秀捕手印象深刻 第1輪優先考慮2017/06/28 17:17