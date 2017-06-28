6歲棒球天才 策動完美三殺驚動大聯盟官網（影音）

〔體育中心／綜合報導〕棒球規則複雜，即使是職業級選手偶爾也會犯下基本觀念的守備失誤，不過最近在美國阿拉巴馬州的一場比賽中，就有年僅6歲的小朋友展現紮實的守備觀念發動三殺守備，獲大聯盟官網盛讚棒球天賦優於同齡選手。

僅管這只是一場樂樂棒球的比賽，但這名叫做Jacob Shady的內野小朋友仍讓人看出優異的守備觀念，他在對手擊出球後先迅速將球接殺，隨後踩二壘封殺直奔三壘的跑者，再傳給一壘手觸殺來不及回壘的跑者，完成三殺守備，僅管場上競技的對手年僅6歲，但仍掩蓋不住Jacob Shady優於同齡選手的守備天賦。

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