台北羽球公開賽》白馭珀走出肘傷低潮 期盼能把冠軍留在台灣
2017/06/28 18:32
白馭珀晉級。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕去年此時「小小白」白馭珀高居世界第21，不過，她卻遭逢肘傷，導致去年10月開始停戰，目前排名也跌至76，今日她在台北羽球公開賽女單首輪，以21：13、21：5打敗新加坡蔡惠珍，她也希望能盡力把冠軍留在台灣。
白馭珀去年台北大師賽退賽後，直到今年4月的馬來西亞頂級超級系列賽才回到場上，而碰上生涯最大傷病困擾，白馭珀坦言，「當時受傷的心情起伏確實有點大，期間真的很難熬，好在國訓中心的隊友與身旁的朋友都不斷鼓勵她，才能挺過復健期。」
在受傷這段期間，白馭珀脫離長年征戰的辛苦，反而能更仔細觀看每位選手的進步，她說：「我看到隊友或是戴資穎的好表現，我就會覺得自己傷後也要超越自己，希望心態也能朝更沈穩的方向前進，即便現在還沒有達到自己想要的感覺，但我也會持續努力。」
白馭珀今日順利闖過首輪，明日大有機會遇上第五種子的自家人李佳馨，她說：「其實我對此次比賽沒有設定目標，反正就是一步一步來，也希望能把冠軍留在台灣。」
白馭珀晉級。（記者林正堃攝）
李佳豪落敗沒能晉級。（記者林正堃攝）
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