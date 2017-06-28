MLB》小熊帥哥五顆星美技獵殺 哈波看傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊游擊手巴耶茲（Javier Baez）近年來以廣大的守備範圍迅速竄紅，他昨再度於比賽中上演美技，將強打少年哈波（Bryce Harper）極可能形成的安打球給沒收。

3局上2人出局，當時國民以0：1落後小熊，輪到哈波打擊時敲出游擊方向平飛球，巴耶茲眼明手快的偷走哈波的安打，轉播畫面還捕捉到哈波相當失望的表情，不過該場比賽哈波單場繳出5支3的猛打賞，可惜未能幫球隊打回分數當英雄。

巴耶茲美技沒收哈波安打：

哈波表情相當失望：

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