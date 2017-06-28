MLB》小熊帥哥五顆星美技獵殺 哈波看傻眼（影音）
2017/06/28 19:06
〔體育中心／綜合報導〕小熊游擊手巴耶茲（Javier Baez）近年來以廣大的守備範圍迅速竄紅，他昨再度於比賽中上演美技，將強打少年哈波（Bryce Harper）極可能形成的安打球給沒收。
3局上2人出局，當時國民以0：1落後小熊，輪到哈波打擊時敲出游擊方向平飛球，巴耶茲眼明手快的偷走哈波的安打，轉播畫面還捕捉到哈波相當失望的表情，不過該場比賽哈波單場繳出5支3的猛打賞，可惜未能幫球隊打回分數當英雄。
巴耶茲美技沒收哈波安打：
哈波表情相當失望：
相關新聞
- MLB》7局無失分獲教練肯定 前田健太續拚重返先發（影音）
- MLB》薛哲6局好投還敲安 透納再演單場4盜氣瘋小熊（影音）
- MLB》4局被盜7次壘 小熊捕手竟譙自家投手（影音）
- MLB》畢坦西斯砸鍋 洋基遭再見安失美東龍頭（影音）
- MLB》紅襪一壘手好罩！ 兩度救援林子偉（影音）
推薦新聞
-
中職》中信兄弟上半季MVP 史耐德點名曾陶鎔2017/06/28 17:31
-
中職》史耐德對選秀捕手印象深刻 第1輪優先考慮2017/06/28 17:17
-
福原愛是否來世大運加油？江宏傑害羞這樣說2017/06/28 16:14
-
MLB》7局無失分獲教練肯定 前田健太續拚重返先發（影音）2017/06/28 15:58
-
台北羽球公開賽》盧敬堯／楊博涵男雙超速配 場上、場下個性差好大2017/06/28 15:27