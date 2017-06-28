高爾夫》扶輪挑戰賽落幕 連騼森140桿奪冠

扶輪挑戰賽連騼森（左）奪冠，多位選手上前潑水慶祝。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／綜合報導〕ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽扶輪挑戰賽，今天在淡水球場落幕，中生代好手連騼森以兩回合總計140桿抱走冠軍。

連騼森昨天在第1回合打出68桿躍居領先，今天抓了4個博蒂，但也有兩個柏忌，1個雙柏忌，平盤72桿完賽，最後以3桿之差勝出。

他在頒獎典禮時表示，已經好久沒拿著麥克風講冠軍感言了，這場比賽奪冠讓他更有信心面對接下來的台巡賽事。

上1次連騼森在比賽中奪冠，是2011年在香港舉行的銀利香港職業經典賽。至於國內比賽奪冠更要回溯到2003年的科技盃高球賽。

扶輪挑戰賽連騼森以140桿奪冠。（記者趙新天攝）

這次他是以最後1個推荐名額參加扶輪挑戰賽，沒想到在老淡水球場奪下冠軍。TPGA理事長陳志忠表示，ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽每場只有4個推荐名額給台巡賽的選手，讓次級巡迴賽的球員有機會與台巡賽選手切磋，這場比賽最後1個名額除了連騼森，還有他的外甥葉昱辰也想參賽，最後依照去年台巡賽排名先後決定由連騼森上陣。

今天最後決戰連騼森只知道同組的王偉祥追得很緊，另外王士瑞從第11洞起連抓3個博蒂，都有好表現。連騼森在第14洞開球打進樹林，第2桿硬拚果嶺不成，反吞雙柏忌，當時被林吉祥追平，王偉祥也只差1桿。

所幸第15洞他從沙坑打上果嶺，推進3呎博蒂，接著在第16洞從25碼外短切進洞抓鳥，才把領先差距拉大到2桿。

扶輪挑戰賽職業冠軍連騼森（左）和業餘第1陳宥蓁（右）捧著冠軍盃，與淡水球場會長陳茂仁合影。（記者趙新天攝）

前1組的林吉祥，因為天氣太熱，打到最後3洞沒力氣，第16丶17洞開球打歪都吞柏忌。最後1組的王偉祥與王士瑞分別在第17洞與第18洞吞下柏忌，讓連騼森以3桿之差贏得冠軍。

王偉祥與王士瑞最後以總計143桿，和今天打出全場最低桿數67桿的職業新秀莊達鴻並列第2。

淡水球場培訓的業餘選手陳宥蓁今天揮出75桿，以兩回合總計145桿，獲得業餘組第1。

扶輪挑戰賽連騼森（右）以140桿奪冠，賽後從淡水球場會長陳茂仁手中接過冠軍盃和獎金支票。（記者趙新天攝）

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