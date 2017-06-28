日職》打者大谷回來了！代打敲安率火腿追平（影音）
2017/06/28 19:53
〔體育中心／綜合報導〕昨天大谷翔平以代打身份復出遭到三振，今天馬上就用安打證明身手，他在五局接替二壘手石井一成打擊，面對軟銀先發武田翔太纏鬥8球後掃出左外野平飛安打，帶有1分打點，幫火腿追成4：4平手，不過他在上壘後就被總教練栗山英樹換下，改由大野獎太代跑。
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