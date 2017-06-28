NBA》新人王布洛格登明抵台 引爆台灣NBA熱潮
2017/06/28 21:40
NBA年度最佳新人新秀布洛格登。（USA Today Sports）
〔記者廖聿偉／台北報導〕昨獲選2017 NBA年度最佳新人新秀布洛格登將於明天登台會球迷，為國泰NBA 三對三總決賽點燃盛夏戰火，芝加哥公牛隊啦啦隊「Luvabulls」也將抵台，並為殺進總決賽的球員加油，共同見證這場圓夢之旅。
連續舉辦到第七個年頭的國泰NBA Youth Madness，是一場吸引近千隊參與的大型籃球盛會。今年的全國總決賽即將於7月1、7月2日在臺北信義區香堤廣場熱鬧開打。
國泰NBA總冠軍賽現場，除了邀請到公鹿隊「新人王」布洛格登到現場與粉絲互動、簽名之外，也將會有專業性感的NBA芝加哥公牛啦啦隊「Luvabulls」 帶來最原汁原味的NBA式開場表演。
布洛格登預計將在台灣時間7月3日的NBA 關懷行動 （NBA cares） 中，造訪喜憨兒基金會的台北烘培工坊，向喜憨兒朋友們討教烘培餅乾的訣竅，並將NBA的關懷與力量帶給這些喜憨兒朋友們。
「籃球已經是一個全球化的運動賽事。這次能夠造訪台灣並代表NBA推廣籃球，我感到非常興奮！」即將代表NBA來台的布洛格登說，「非常開心有機會能夠到世界上不同的地區走走，並且與這些來自國泰NBA總決賽的優秀球員們互動，相信這將會是一次很難忘的經驗。」
而NBA官方啦啦隊以及吉祥物，包含快艇、灰熊、老鷹、爵士、溜馬、鵜鶘、騎士、雷霆以及騎士隊吉祥物Sir CC等，也曾來台熱情參與活動，與粉絲近距離互動。
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