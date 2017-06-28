NBA》11枚冠軍沒用！尼克開除禪師

禪師地位不保。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據爆料天王「Woj」Adrian Wojnarowski的最新消息指出，尼克老闆杜蘭（James Dolan）已決定開除擁有11枚冠軍戒指的籃球事務部總裁「禪師」傑克森（Phil Jackson），取而代之的可望是暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）。

禪師自2014年接掌尼克營運總裁，當時獲得一份為期五年6000萬美元的合約，不過這3季尼克的狀況卻不見起色，還先後與球隊一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、未來之星波辛傑斯（ Kristaps Porzingis）鬧不合，不惜放話啟動交易，總計他在尼克這3季80勝166敗，勝率只有3成25。

而暴龍總裁尤基利自2013年上任以來徹底改善球對體質，將暴龍5成不到的戰績打造成連4年闖進季後賽的隊伍，更連2季寫下50勝戰績，難怪會被尼克老闆相中挖腳。

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