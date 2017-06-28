日職》西武投手教練森慎二 驚傳因病過世
2017/06/28 22:58
〔記者林宥辰／綜合報導〕曾是西武王朝一員、今年擔任西武一軍投手教練的森慎二教練，昨傳出因病休養，今天就驚傳因器官衰竭，於福岡市內醫院過世，年僅42歲。
森慎二球員時代是西武隊主力後援投手，曾和美國職棒坦帕灣魔鬼魚（現光芒隊）簽約，但因傷未於正式比賽出賽，回國後曾任獨立聯盟石川百萬之星隊監督，前年起返回西武擔任二軍教練，去年起擔任一軍教練。森慎二執教任內不僅指導過西武小將郭俊麟，中職統一獅隊去年派王玉譜等年輕好手加入西武秋訓，也接受森慎二指導。
森慎二昨天傳出因身體不適離隊調養，投手教練一職由二軍投手教練西口文也暫代，當時總經理渡邊久信還說，希望森慎二能盡早康復，但今天病況急轉直下，賽後球團就宣告噩耗。
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