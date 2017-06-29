震撼！快艇重磅交易 送保羅船長到火箭

美聯社資料照

〔記者林岳甫／綜合報導〕重磅交易又一樁！快艇在台灣時間今日深夜，確定將陣中一哥保羅（Chris Paul）換到火箭，而火箭也將擁有「大鬍子」哈登（James Harden）與保羅的超強後場組合。

美國知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）稍早在推特上爆料，快艇將送出保羅，向火箭換來貝佛利（Patrick Beverley）、迪卡爾（Sam Dekke ）、L.威廉斯（Lou Williams）及2018年的首輪選秀權。

交易案能成立的主要原因，在於保羅決定執行他與快艇的最後一年合約，他期盼能利用這一年加盟火箭試試看，嘗試挑戰總冠軍戰。

保羅生涯共九度入選明星賽，且他生涯個人數據十分出色，生涯12個賽季，繳出場均18.7分，9.9次助攻與2.3次抄截，但他生涯從未踏進過分部決賽，更不要說打總冠軍戰，如今他決定赴休士頓與哈登攜手作戰，在新球季與眾列強一較高低，甚至是挑戰冠軍隊勇士。

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