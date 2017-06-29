NBA》不只保羅！火箭還要搶溜馬一哥組三巨頭
2017/06/29 07:27
〔記者陳人齊／綜合報導〕快艇船長保羅（Chris Paul）昨天深夜被交易到火箭，成為今年夏天最震撼的一樁補強，不過火箭的動作還沒完，傳一哥哈登與保羅已開始招募溜馬一哥喬治（Paul George）入團，組成新一代的「三巨頭」。
ESPN記者Tim MacMahon在交易消息傳出後於推特上指出，火箭相信接下來還能再拿到明星大前鋒喬治或「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）其中一人，Stephen A. Smith更爆料，若甜瓜最終遭尼克買斷，他將前往火箭與哈登、保羅共組三巨頭。
不過為拿下保羅火箭已送出貝佛利（Patrick Beverley）、迪卡爾（Sam Dekker）、L.威廉斯（Lou Williams）以及明年的首輪選秀權，預料再搶下喬治的代價恐怕也不會太低。
喬治的一舉一動備受關注。（法新社）
保羅前往休士頓與哈登組團。（美聯社）
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