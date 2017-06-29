MLB》生涯首安就是全壘打 黃載均大聯盟處女秀超狂（影音）

黃載均大聯盟首戰就開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人韓籍野手黃載均終於一圓兒時夢想，昨被叫上大聯盟、今首度亮相扛先發五棒火速開轟，大聯盟生涯首安就是關鍵超前全壘打，助巨人以5：3擊敗洛磯。

黃載均今擔任先發五棒三壘手，大聯盟生涯首打席擊成內野滾地出局，4局下1人出局一三壘有人，黃載均擊出投手前強勁滾地護送三壘跑者得分獲生涯首打點，巨人1：2落後。

6局下雙方3：3平手，再度踏進打擊區的黃載均逮中偏高89.3英哩變速球，一棒扛出左外野大牆助巨人超前比分，大聯盟生涯首安是一支陽春全壘打。黃載均並未大動作甩棒，只順勢將球棒丟到地上就開始跑壘，踩壘得分時握拳振臂吶喊，回休息室也受到隊友熱情恭賀。

8局下巨人再添1分取得5：3領先，2出局後再換黃載均打擊，黃載均與投手纏鬥到滿球數，接著目送好球進壘遭到三振。9局上巨人換史潘（Denard Span）代守，黃載均退場休息。總計大聯盟生涯首戰4支1，貢獻1轟1打點1得分，另有1K。

黃載均生涯首打點：

黃載均生涯首轟：

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友