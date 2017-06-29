中職》大物捕手傳球中邪 球迷嚇壞：投球失憶？（影音）
2017/06/29 07:22
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿大物新秀捕手張閔勛目前在二軍調整，卻被發現疑似投球失憶症，將球回傳給投手時動作不協調，不是傳太短就是傳太遠，讓不少球迷直呼嚇到了，「心理問題嗎？」
22歲的張閔勛是桃猿去年第一指名的球員，簽約金460萬，本季在一軍直到5月6日才獲得先發機會，卻只蹲2局就被觸身球打到左手腕退場，隔天便到二軍養傷，休息11天於二軍復出。
昨天對上富邦悍將的比賽中，張閔勛要將球回傳給投手似乎出現障礙，不時暴傳引起轉播單位的注目。事實上，張閔勛生涯在一軍還沒阻殺成功過，被盜9次壘，本季在二軍則被狂盜19次壘，僅抓到2次，阻殺率是9.5%。
不少球迷為張閔勛的狀況感到擔憂，「是不是心理出了什麼問題？」、「這個動作都跑掉感覺沒信心丟球了」、「嗚嗚閔丸怎麼會這樣QAQ」、「一直看球的行為就很詭異」、「閔勛加油！沒人希望看到有球員這樣的！」
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