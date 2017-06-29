NBA》代價超高！火箭送出7名球員換來保羅
2017/06/29 07:57
火箭為得到保羅所付出的代價不小。（美聯社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕快艇球星保羅（Chris Paul）昨天深夜傳出將加盟火箭的消息成為今夏最震撼的新聞，爆料天王「Woj」Adrian Wojnarowski今天透露詳細交易內容，火箭共送出7名球員外加選秀權及現金，確定將拿下保羅。
這7名球員分別為L.威廉斯（Lou Williams）、貝佛利（Patrick Beverley）、迪卡爾（Sam Dekker）、李金斯（DeAndre Liggins）、希爾德（Darrun Hilliard）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）、維爾傑（Kyle Wiltjer），其中李金斯、希爾德是火箭從小牛、活塞買來平衡薪資，因此實際上火箭僅出5名球員。
此外火箭還送給快艇明年的首輪選秀權以及66.1萬美元的現金才完成交易，在保羅宣佈「跳船」後，當家大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin）的動向也備受關注，今夏成為自由球員的他很可能不會留隊，屆時快艇也勢必得進入重建。
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