MLB》超狂！ 洛磯三壘手躺著傳刺殺一壘（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕洛磯隊艾倫納多（Nolan Arenado）今展現連4屆三壘金手套的守備，他飛撲將球攔截，用幾乎躺著的姿勢將球傳出，沒想到竟然還能刺殺一壘跑者，引起美國媒體和球迷瘋傳。

巨人投手布拉克（Ty Blach）3局上場打擊，將球擊向三游之間，艾倫納多飛撲攔截，球雖然滾出來，他伸長手撿球，在還沒有完成爬起來之際，僅用右膝蓋支撐身體，將球長傳到一壘，神奇刺殺一壘，讓主播尖叫，「這球太漂亮了！」

艾倫納多自從2013年升上大聯盟，就壟斷國聯金手套的獎項，目前已4連霸，而他本季的守備防禦點（DRS）高達13，高居全大聯盟三壘手第一名，有機會再次蟬聯金手套。

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