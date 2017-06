MLB》超狂！ 洛磯三壘手躺著傳刺殺一壘（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕洛磯隊艾倫納多(Nolan Arenado)今展現連4屆三壘金手套的守備,他飛撲將球攔截,用幾乎躺著的姿勢將球傳出,沒想到竟然還能刺殺一壘跑者,引起美國媒體和球迷瘋傳。

巨人投手布拉克(Ty Blach)3局上場打擊,將球擊向三游之間,艾倫納多飛撲攔截,球雖然滾出來,他伸長手撿球,在還沒有完成爬起來之際,僅用右膝蓋支撐身體,將球長傳到一壘,神奇刺殺一壘,讓主播尖叫,「這球太漂亮了!」

艾倫納多自從2013年升上大聯盟,就壟斷國聯金手套的獎項,目前已4連霸,而他本季的守備防禦點(DRS)高達13,高居全大聯盟三壘手第一名,有機會再次蟬聯金手套。

