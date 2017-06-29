NBA》海沃德情歸何處？本週與三隊逐一會面
2017/06/29 08:55
海沃德（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕爵士球星海沃德（Gordon Hayward）將在今夏成為自由球員，因此據傳這幾天他將與熱火、塞爾提克以及母隊爵士會面，力求在投入自由球員市場後，能在最短時間內選擇出最適合自己的球隊。
根據鹽湖城當地媒體的報導，海沃德將在本周日先與熱火進行會談，下周二再與爵士高層會面，而同時想網羅海沃德與喬治（Paul George）的塞爾提克則是不確定會面時間。
海沃德在上季繳出生涯代表作，場均可得21.9分、5.4籃板及3.5助攻，另外投籃命中率則是高達47.1%，外線表現也很出色，三分命中率39.8%。這也讓海沃德成為眾多球隊競逐的目標，爵士更是希望能留住這位看板球星。
而據報導三隊都提出相當豐厚的合約希望海沃德能加入，不過熱火及塞爾提克最多只能提供4年約，母隊爵士則是能開出5年合約。
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