聯合會盃》布拉沃PK戰連撲3球 智利勝葡萄牙晉決賽（影音）

布拉沃PK戰神奇表現，助智利晉級決賽。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃4強賽第1場，A組第1的葡萄牙出戰B組第2的智利，兩隊在正規時間與延長賽都沒能進球。PK大戰中，智利守門員布拉沃（Claudio Bravo）有如神助，連續3次撲掉對手的射門，終場智利就以PK大戰3：0擊敗葡萄牙，先一步晉級決賽。

葡萄牙在小組賽靠著淨勝球優勢勝過墨西哥拿下第1，但主力後衛佩佩（Pepe）卻因累計黃牌遭禁賽；智利在小組賽最後一天被澳洲逼平，以小組第2之姿晉級。雖然比葡萄牙少休息1天，但布拉沃傷癒復出，智利士氣大振。

上半場雙方對攻相當激烈，但也都錯過單刀破門機會，下半場智利在第57分鐘得到角球機會，比達爾（Arturo Vidal）胸部停球，巴爾加斯（Eduardo Vargas）背身拿球後轉身抽射，可惜這漂亮的射門被帕特里西歐（Rui Patricio）擋下。

葡萄牙在第76分鐘與第83分鐘先後換上納尼（Nani）與夸雷斯馬（Ricardo Quaresma），第85分鐘，C羅（Cristiano Ronaldo）禁區內頭錘攻門不進，最後比賽進入延長賽。第118分鐘，智利進攻來到禁區附近，比達爾遠射擊中球門右側立柱，M. 羅德里格斯（Martín Rodriguez）門前補射又擊中球門上方橫樑。

比賽進入殘酷的PK大戰，智利抽到先攻。比達爾穩穩踢進一球，接著夸雷斯馬踢左下角被布拉沃撲掉；阿蘭吉斯（Charles Aránguiz）再為智利踢進第2球，穆提尼歐再踢向左下角又被撲掉；桑切斯穩穩踢進智利第3球，納尼改踢右邊仍然被布拉沃擋下。

終場智利就以PK戰3：0的比數擊敗葡萄牙，晉級7月3日的決賽，對手將是德國與墨西哥之間的勝隊。

夸雷斯馬射左下角被撲掉。（法新社）

智利經過PK戰後擊敗葡萄牙。（美聯社）

影音：葡萄牙對智利。（影片經愛爾達體育台同意轉載）

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