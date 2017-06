NBA》保羅加盟火箭！高富帥酸快艇：來不及鎖？

帕森斯推特開嘲諷,揶揄快艇球團。(取自推特)

〔記者陳人齊/綜合報導〕火箭昨天深夜透過交易網羅快艇球星保羅(Chris Paul),消息一出便震撼全聯盟,許多NBA球員也大感震驚,灰熊「高富帥」帕森斯(Chandler Parsons)還在推特上寫到「是不是太晚把保羅鎖在家?」,引發許多球迷討論。

帕森斯會這樣寫是因為前年他還在小牛隊時,負責招募快艇中鋒小喬丹(DeAndre Jordan)加盟,怎料原已口頭答應簽約的小喬丹在簽約前夕反悔,快艇為阻止小喬丹加盟小牛還將他「反鎖」在家,最後讓小牛空歡喜一場。

不過帕森斯這則貼文一出,反遭到許多球迷留言批評,有人說「總比你被鎖在復健中心還好」、「請問你平均得分有7分嗎?」、「你要不要先看一下你的合約」、「震撼!帕森斯因發這則推特手指受傷,2017-18球季宣告報銷。」

而保羅的兄弟黨詹姆斯(LeBron James)與魏德(Dwyane Wade)也在推特上表達祝福,詹姆斯說:「我的兄弟!祝你在新的旅程上一切順利,恭喜休士頓拿到一名頂級球星!」,魏德則寫:「只要好朋友開心我就開心,恭喜你兄弟,做了一個重大決定!」

My brother off to a new journey! Best of luck @CP3!! H-Town y'all got a great one coming to your city. #BrotherHood