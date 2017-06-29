NBA》保羅加盟火箭！高富帥酸快艇：來不及鎖？

帕森斯推特開嘲諷，揶揄快艇球團。（取自推特）

〔記者陳人齊／綜合報導〕火箭昨天深夜透過交易網羅快艇球星保羅（Chris Paul），消息一出便震撼全聯盟，許多NBA球員也大感震驚，灰熊「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）還在推特上寫到「是不是太晚把保羅鎖在家？」，引發許多球迷討論。

帕森斯會這樣寫是因為前年他還在小牛隊時，負責招募快艇中鋒小喬丹（DeAndre Jordan）加盟，怎料原已口頭答應簽約的小喬丹在簽約前夕反悔，快艇為阻止小喬丹加盟小牛還將他「反鎖」在家，最後讓小牛空歡喜一場。

不過帕森斯這則貼文一出，反遭到許多球迷留言批評，有人說「總比你被鎖在復健中心還好」、「請問你平均得分有7分嗎？」、「你要不要先看一下你的合約」、「震撼！帕森斯因發這則推特手指受傷，2017-18球季宣告報銷。」

而保羅的兄弟黨詹姆斯（LeBron James）與魏德（Dwyane Wade）也在推特上表達祝福，詹姆斯說：「我的兄弟！祝你在新的旅程上一切順利，恭喜休士頓拿到一名頂級球星！」，魏德則寫：「只要好朋友開心我就開心，恭喜你兄弟，做了一個重大決定！」

My brother off to a new journey! Best of luck @CP3!! H-Town y'all got a great one coming to your city. #BrotherHood

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