MLB》捨大約蹲小聯盟 黃載均：放棄一切只為圓夢（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人韓籍野手黃載均為一圓兒時夢想,放棄韓職大約赴美逐夢,今天如願踏上大聯盟舞台、生涯首戰就開轟表現精彩,黃載均也在賽前受訪時感性分享一路走來的心路歷程。

「這當然是個非常特別的經驗,各方面都是。」黃載均透過翻譯表達自己升上大聯盟的喜悅,29歲的他為了實現大聯盟的夢想婉拒韓職大約,今年初以小聯盟約加盟巨人,春訓表現亮眼,但未能擠進開季25人名單。

開季小聯盟出發的黃載均,3A出賽68場繳出.287/.333/.467的優異打擊三圍,另有7轟44打點5盜表現。由於先前曾傳出若近日未上大聯盟,黃載均將在7月1日執行逃脫條款,出現2位傷兵的巨人昨將他升上大聯盟。對此黃載均坦言,自己的確有考慮過跳脫合約的可能性。

「我在家鄉已經放棄了太多太多,不管是錢、跟家人分開、職業生涯,所有的一切都是,就為了要來這裡(大聯盟)。」黃載均說,「我會這麼做的理由只有一個,就是想完成小時候的夢想─在大聯盟比賽。機會來得很突然,但我真的很希望能把這份興奮感帶到場上、善加利用。」

黃載均實現大聯盟夢想。(USA Today Sports)

黃載均表示接獲升上大聯盟的消息後,隨即透過視訊與親友分享喜悅,他們的淚水幾乎要奪眶而出,是一種震驚、驚喜混雜的複雜情感。儘管自己大聯盟生涯首戰開打時間,是南韓當地清晨4點45分,但黃載均表示家鄉媒體已為之瘋狂。

奮鬥近半年終於如願升上大聯盟,黃載均認為關鍵在於心態上的調適,「我之前有點衝過頭,把自己逼到有點焦慮,但到頭來,我發現這對我根本沒有好處,所以我決定放開來打,只專注在棒球上、享受樂趣,我覺得是這點促成了我的直升。」

黃載均隨後也展現幽默一面,表示自己的英文正在進步,但實在不忍心讓自己的(翻譯)朋友失業,只好繼續假裝自己不會講英文。巨人總教練波契(Bruce Bochy)樂見黃載均加入、大方表示:「他經歷了很多、也犧牲了很多,(升上大聯盟)這對他來說一定是個特別的時刻。大家跟他打成一片,他在球隊可是大紅人呢,大夥都很享受,我今天會好好享受看他打球。」波契說。

黃載均扛生涯首轟,回壘得分時振臂吶喊。(美聯社)

