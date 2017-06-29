MLB》被盜壘怪賽揚隊友 小熊火速開除替補捕手（影音）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕小熊替補捕手蒙特羅（Miguel Montero）昨被國民狂盜7次壘，賽後怪罪賽揚名投阿里耶塔（Jake Arrieta）動作太慢，引起隊友反彈，小熊球團今也快刀斬亂麻，宣布將蒙特羅指定讓渡（DFA）。

昨和阿里耶塔搭配，蒙特羅前4局被盜了7次壘，賽後他批評投手動作太慢，沒有給他時間傳球阻殺，「這就是為何他們（國民）跑來跑去，因為他（阿里耶塔）投球太慢了，就這麼簡單。」

蒙特羅言論引發軒然大波，小熊看板球星瑞佐（Anthony Rizzo）率先開砲，「如果你開始指責別人，只會顯得你是自私的球員，我們另外一名捕手（康崔拉斯）就算跟從不牽制的萊斯特搭配，還是能阻止任何人盜壘。和媒體講這種話，真的很不專業。」

國民昨天瘋狂盜壘。（美聯社）

蒙特羅今天表示已向阿里耶塔道歉，阿里耶塔則說兩人沒事。然而，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）和總教練梅登（Joe Maddon）都認為，如此言論讓他們有必要做陣容上的調整。

「當球場上出了什麼錯，我們希望球員們主動承擔責任，就算那不是他們的錯，」艾普斯坦說，「這樣你才能成為好隊友，他（蒙特羅）同意也願意道歉。」然而，道歉無法阻止被DFA的結果，艾普斯坦表示，球隊的現況比以往更需要團結，直指蒙特羅的行為已變成赤裸裸的負面教材，必須剔除。

梅登則說，「就算Jake（阿里耶塔）說不會影響休息室氣氛，我認為還是會，有太多年輕球員容易受到影響，你不希望讓他們有樣學樣。」蒙特羅本季出賽44場，打擊率0.286，外帶4轟8打點，他被指定讓渡後，小熊從3A叫上Victor Caratini頂替。

小熊替補捕手蒙特羅被DFA。（資料照，今日美國）

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