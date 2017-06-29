歐錦賽》西班牙男籃預選名單 加索兄弟與盧比歐入選

2017/06/29 11:17

M.加索（左）與哥哥P.加索今夏將坐鎮西班牙禁區。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕2017年歐錦賽將在台灣時間9月1日開打，據FIBA官網報導，3度奪冠的西班牙男籃日前公布11人預選名單，球隊將在7月28日於馬德里開始集訓。西班牙曾經在歐錦賽上三次奪金，最近一次是在2015年。

效力NBA的西班牙球員有8位：馬刺大前鋒P. 加索（Pau Gasol）、灰熊中鋒M. 加索（Marc Gasol）、灰狼控衛盧比歐（Ricky Rubio）、公牛大前鋒米洛提奇（Nikola Mirotic）、七六人控衛S. 羅德里格斯（Sergio Rodriguez）、尼克中鋒G. 赫南高梅茲（Guillermo Hernangomez）、金塊小前鋒J. 赫南高梅茲（Juancho Hernangomez）、雷霆小前鋒阿布里內斯（Alex Abrines

另外3位分別是巴塞隆納的老將「深水炸彈」納瓦羅（Juan Carlos Navarro）、皇家馬德里雙能衛尤伊（Sergio Llull）、瓦倫西亞搖擺人桑埃梅特里歐（Fernando San Emeterio），還有1個名額尚未決定。

西班牙在2015年歐錦賽奪冠，今年將尋求衛冕。（資料照，法新社）

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