NBA》保羅不滿教練父子才離隊？小瑞佛斯出面駁斥
2017/06/29 09:33
保羅（中）與小瑞佛斯（右）（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕保羅（Chris Paul）在昨日深夜被交易至火箭，重磅交易震驚各界，而外界也都十分好奇為何保羅會選擇離開效力多年的快艇，轉而投入火箭的懷抱。
ESPN記者伊福斯（Michael Eaves）就爆料，保羅是不滿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）與自己兒子小瑞佛斯（Austin Rivers）之間的裙帶關係，所以最終才會選擇離開。
伊福斯還進一步指出，在小瑞佛斯加入快艇後，保羅與教練關係就迅速惡化，再加上總教練先前拒絕用兒子、克勞佛德（Jamal Crawford）及皮爾斯（Paul Pierce ）來交換尼克的安東尼（Carmelo Anthony），更讓保羅覺得教練偏愛自己的兒子，也因此醞釀離隊想法。
對於傳言，小瑞佛斯馬上在推特上作出回應，表示一切都是子虛烏有，「這些錯誤的謠言真像一齣喜劇，這些虛構的事真的很有趣，人們總是會做一些事來引起注意，一堆小丑。」
快艇總教練瑞佛斯（資料照，法新社）
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