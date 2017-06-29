NBA》快艇延長皮爾斯合約 退休前可當交易籌碼

皮爾斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇39歲老將皮爾斯（Paul Pierce）原訂今年球季結束後退休，據美媒《The Vertical》報導，雙方已經達成共識，先延長今夏到期的合約，皮爾斯退休前將能被球隊拿來交易。

皮爾斯下季的年薪是368萬美元（約新台幣1.1億元），之前他已經宣布將在2016-17年季末退休，但他還沒有向聯盟繳交退休相關文件，因此目前還是現役球員。

皮爾斯曾透露回塞爾提克退休的念頭，而塞爾提克老闆葛羅斯貝克（Wyc Grousbeck）曾表示，會在主場退休他的34號球衣，因此快艇可望成全這樁美事，讓皮爾斯重返波士頓。

皮爾斯今年2月回波士頓，賽後親吻綠衫軍隊徽。（資料照，美聯社）

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