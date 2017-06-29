NBA》放棄45億合約 保羅對快艇有情有義

保羅對快艇有情有義，宣佈執行下季合約。（美聯社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕快艇球星保羅（Chris Paul）今夏終於決定「跳船」改搭火箭，不過他原本有機會跳出合約在自由市場上拿到一份4年1.5億美元（約新台幣45億元）的頂級合約，但最後仍選擇執行最後2年的合約，讓快艇能透過交易換來即戰力，不至於血本無歸。

保羅在2013年與快艇簽下5年1億美元（新台幣30億元）的合約，其中2017-18球季為球員選項，他可選擇在今年夏天進入自由球員市場尋求更大的合約，不過保羅決定執行下季合約後讓快艇可透過交易補強，而他也能在後年合約結束後與火箭續約，屆時將可不受薪資上限的規範拿到頂薪，對快艇、火箭、保羅來說是三贏的結果。

而外傳火箭還有意搶下喬治（Paul George）、安東尼（Carmelo Anthony）其中一人，但從目前火箭的團隊薪資來看得啟動交易才有可能，目前團隊薪資高達9800萬美元已逼近薪資上限，除非送出安德森（Ryan Anderson）、戈登（Eric Gordon）其中一人，否則恐怕很難拿到喬治或安東尼。

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