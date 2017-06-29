NBA》羅利可能轉隊 德羅森：希望他能提前告知
2017/06/29 10:43
德羅森（左）與羅利（右）不僅是隊友也是好朋友。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕暴龍在季後賽遭騎士橫掃後，當家後衛羅利（Kyle Lowry）就宣布要跳出合約，在今夏成為自由球員。隊友兼好友的德羅森（DeMar DeRozan）表示會尊重羅利的選擇，但希望他能提前告知要去哪一隊。
對於羅利可能離開暴龍加盟其他球隊，德羅森表示不會去干涉羅利的決定。「只要他告訴我（要去哪），那我就會完全對這一切釋懷。」
德羅森表示，做為一個朋友，會尊重羅利的選擇。「如果他像個男人一樣的來到我面前，並告訴我是時候要往前了，那我會尊重他。如果某人在做甚麼事之前提前告知你，那你就不會像其他人一樣那麼驚訝，這會讓人覺得比較能接受。」而假如羅利選擇留下的話，德羅森也表示，會專注思考兩人要如何配合才能幫助暴龍。
相關新聞
- NBA》放棄45億合約 保羅對快艇有情有義
- NBA》快艇延長皮爾斯合約 退休前可當交易籌碼
- NBA》保羅不滿教練父子才離隊？小瑞佛斯出面駁斥
- NBA》海沃德情歸何處？本週與三隊逐一會面
- NBA》代價超高！火箭送出7名球員換來保羅
推薦新聞
-
MiLB》長程火力大躍進 張育成首度入選2A明星賽2017/06/29 12:08
-
聯合會盃》布拉沃PK戰連撲3球 智利勝葡萄牙晉決賽（影音）2017/06/29 10:44
-
NBA》羅利可能轉隊 德羅森：希望他能提前告知2017/06/29 10:43
-
NBA》國王對新秀寄厚望 竟開出史上最大新秀約2017/06/29 10:42
-
MLB》蹬牆美技沒收全壘打 紅人野手用守備捍衛主場（影音）2017/06/29 10:40