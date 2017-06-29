MLB》蹬牆美技沒收全壘打 紅人野手用守備捍衛主場（影音）

Long run.

Climb the wall.

Make a sick catch.



Cheers, Scott Schebler. pic.twitter.com/C0Mn6jiCIP — MLB （@MLB） 2017年6月28日

〔體育中心／綜合報導〕紅人今在主場迎戰釀酒人，本季累積20轟的右外野手薛伯勒（Scott Schebler）用守備功夫捍衛主場，以蹬牆背對接球美技沒收對方可能的三分砲，紅人最終以4：3逆轉釀酒人，完成關鍵守備的薛伯勒功不可沒。

紅人今派出卡斯提歐（Luis Castillo）先發，首局飆2K俐落三上三下，2局上首度遭遇危機，開局被敲安再投保送，解決一人次後對上甫遭運動家指定轉讓、改披釀酒人戰袍的瓦格特（Stephen Vogt）。

瓦格特在1好1壞時出棒，咬中86英哩偏低變速球，將球扛往右外野，薛伯勒一路追到牆邊，縱身起跳用右腳踩著場邊護網往上一蹬，伸出左手將球接進手套完成接殺，火速將由傳回內野，瓦格特可能的三分彈淪為高飛犧牲打，釀酒人僅添1分。

隨後兩隊各扛兩發陽春彈，8局上釀酒人開轟比數，8局下紅人攻勢再起，快腿漢彌爾頓（Billy Hamilton）保送上壘後連盜兩壘站上三壘，以超前分之姿叩關本壘，甫開轟的杜維（Adam Duvall）火力續航擊出超前安，紅人取得4：3超前。

9局上釀酒人兩安串連，1人出局攻佔一三壘，但隨後戰術失敗，打者揮空遭三振、一壘跑者盜壘被抓也出局，形成三出局結束比賽，紅人以一分險勝。

薛伯勒美技沒收全壘打。（法新社）

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