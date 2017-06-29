MLB》林子偉大利空？ 紅襪想補強明星工具人

普拉多在2015年轉戰馬林魚大多守三壘。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》報導，美聯東區雙強紅襪、洋基爭相競逐馬林魚隊前明星工具人普拉多（Martin Prado），盼能補強三壘的漏洞。

紅襪原三壘手山度瓦（Pablo Sandoval）躺進傷兵名單，目前暫由我國旅美好手林子偉和馬瑞洛（Deven Marrero）輪流先發，不過紅襪在交易市場動作頻頻，希望能找來一名固定先發，填補全大聯盟火力最差勁的三壘。

美媒爆料，紅襪已聯繫馬林魚討論交易普拉多的可能。普拉多曾是勇士隊的明星工具人，生涯包括左外野、二壘和三壘都守過超過200場，不過本季受到腿筋傷勢影響，僅出賽21場，打擊率0.277，外帶2轟9打點。

不僅紅襪對普拉多有興趣，洋基也相當有興趣，本季他們的三壘手海德利（Chase Headley）表現不好也不壞，本來預定讓大物新秀托瑞斯（Gleyber Torres）接手，卻因傷本季報銷，只能透過交易市場補強。

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