NBA》國王對新秀寄厚望 竟開出史上最大新秀約

〔體育中心／綜合報導〕國王在今年選秀會挑中包括控衛法克斯（De’Aaron Fox）、小前鋒傑克森（Justin Jackson）在內的4名球員，今天又被爆料，將以3年3600萬美元（約新台幣10.8億元）、聯盟史上最高額新秀合約，簽下塞爾維亞24歲得分後衛波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）。

波丹諾維奇身高6呎6吋（198公分），在2014年夏天跟土耳其豪門費內巴切簽下4年總價值340萬歐元（約462萬美元、新台幣1.38億）的合約，第2年之後有跳出合約、加盟NBA的選擇權。

2014年世界盃，波丹諾維奇是塞爾維亞主力小前鋒，9場比賽裡曾與法國、西班牙、美國交手，平均得到12分；2016年里約奧運，塞爾維亞再度打進金牌戰，波丹諾維奇8場比賽裡依然繳出平均12.25分的數據。

據《沙加緬度蜜蜂報》報導，國王將在當地時間7月6日與波格丹諾維奇正式簽約。2014年選秀會，太陽以第1輪第27順位選中波丹諾維奇，隨後將他的簽約權交易到國王。

波丹諾維奇（中）可望在7月加盟國王。（資料照，美聯社）

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