今日MLB戰績

2017/06/29 14:35

藍鳥包提斯塔首局就開轟，終場藍鳥以4：0完封金鶯。（法新社）

費城人5：4水手

洛磯3：5巨人

光芒2：6海盜

小熊4：8國民

金鶯0：4藍鳥

大都會8：0馬林魚

遊騎兵3：5印地安人

皇家8：2老虎

釀酒人3：4紅人

雙城4：1紅襪

運動家8：11太空人

洋基12：3白襪

紅雀4：3響尾蛇

勇士4：7教士

道奇2：3天使

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