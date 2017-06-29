今日MLB戰績
2017/06/29 14:35
藍鳥包提斯塔首局就開轟，終場藍鳥以4：0完封金鶯。（法新社）
費城人5：4水手
光芒2：6海盜
金鶯0：4藍鳥
大都會8：0馬林魚
遊騎兵3：5印地安人
皇家8：2老虎
運動家8：11太空人
紅雀4：3響尾蛇
勇士4：7教士
道奇2：3天使
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