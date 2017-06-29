NBA》加盟湖人首亮相 B.羅培茲：竭力協助球隊

B.羅培茲（左）從總管培林卡手中接過湖人新球衣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕B.羅培茲（Brook Lopez）日前被籃網交易至湖人，今日湖人球團替他舉辦記者會，羅培茲也在記者會中大談對於湖人的未來展望。

湖人日前用羅素（D'Angelo Russell）與俄羅斯中鋒馬茲戈夫（Timofey Mozgov）換來羅培茲，而羅培茲最後一年的合約薪資高於2260萬美元，這也讓他成為湖人下季最高薪的球員。

湖人相當看好羅培茲的身材優勢及領導能力，也很看重他的三分外線能力，未來並計畫以羅培茲為中心打造湖人新氣象。總管培林卡（Rob Pelinka）也對於羅培茲的加入讚不絕口，「羅培茲改寫了NBA的新風格，我們不會把明年視為重建年，明年將會是湖人年，而且我們會以羅培茲為中心。」

而羅培茲對於即將加入湖人也感到很興奮，「能成為這支隊伍的一份子真的很興奮，還有這麼多的年輕小夥子。我很開心能在這，並協助指導他們。我會用任何方法來幫助這個球隊，只要他們需要我，而且我也很適應教練華頓（Luke Walton）的進攻方法，我能成為球隊依賴的對象。」

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