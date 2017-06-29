NBA》快艇爆球員出走潮 神射手有望與林書豪聯手

瑞迪克有望加盟籃網。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕快艇在當家球星保羅（Chris Paul）宣布跳船後面臨陣容瓦解的危機，今夏成為自由球員的射手瑞迪克（J.J. Redick）也將尋求一份新合約，外傳他將加入籃網與好友林書豪聯手組團。

《紐約郵報》報導，瑞迪克在布魯克林已有置產，且目前已與林書豪一同訓練，加盟籃網的意味濃厚，不過另一家美媒《The Ringer》指出，七六人也有意追求這位神射手。

瑞迪克上季平均15分、三分球命中率42.9％，再前一個球季更是場均16.3分、47.5％的三分命中率的神射手成績，而快艇上季在三分線上的出手數僅排聯盟第11，籃網卻是高居聯盟第4，加入籃網可望讓瑞迪克獲得更大的發揮空間。

不過目前籃網後場人滿為患，除林書豪外還有剛入隊的未來之星羅素（D'Angelo Russell）、雷佛特（Caris LeVert）、懷特海德（Isaiah Whitehead）等人，若是簽下瑞迪克該如何分配球員的球權以及上場時間恐怕才是考驗教練團的用兵智慧。

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