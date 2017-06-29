MiLB》長程火力大躍進 張育成首度入選2A明星賽

張育成入選2A東區聯盟明星賽（取自印地安人2A官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力印地安人2A的臺灣好手張育成，本季長程火力大幅提升，甫開轟追平陳金鋒的單季2A紀錄後再傳捷報，球隊官網今撰文宣布好消息，張育成順利入選2A東區聯盟明星賽。

旅美生涯邁入第4年，張育成本季升上2A表現出色，開季至今67場比賽已扛出17轟，追平16年前陳金鋒在道奇2A的成績，再2支就超越蔣智賢18轟，締造臺灣選手2A單季全壘打新紀錄。

官網報導寫道，張育成首度升上2A就展現優異砲火，目前以17轟暫居球隊全壘打王，在東區聯盟則排名第三，32支長打則排名聯盟第五。張育成目前累積打擊率2成17，44分打點全隊第二，得分37分全隊最多。

張育成本季頻開轟。（取自MiLB官網）

印地安人2A今年共有4位球員入選東區聯盟明星賽先發名單，包括張育成在內皆為首次入選（2A層級），是由總教練、媒體人員及球迷投票選出，比賽將於美國時間7月12日晚上7點5分於藍鳥2A主場舉行。

甫以8局優質先發摘勝的小熊2A曾仁和，也入選南區聯盟明星賽，將比張育成提早亮相，比賽將於美國時間6月20日，於紅人2A主場舉辦。

張育成今出戰老虎2A，擔任先發七棒游擊手，單場3支1另吞2K，母隊靠單局4分攻勢以6：5赢球。

曾仁和入選2A南區聯盟明星賽。（取自MiLB官網）

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