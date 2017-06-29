MLB》林子偉連2戰替補 競爭者先發表現如何？

馬瑞洛近2戰展現對付的能耐，雙雙擊出安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕由於紅襪近2戰面對左投先發，左打林子偉只能從板凳出發，最大競爭者馬瑞洛（Deven Marrero）則證明他對付左投的能耐，連續2戰先發擊出安打，打擊率從0.156回升至0.167。

雙城近兩戰先發投手是雙左桑提亞哥（Hector Santiago）、梅希亞（Adalberto Mejia），馬瑞洛昨天4打數1支二壘打，跑回1分；今天則是2打數1安打，總計6打數2安打，不過守備上也有1次失誤。

林子偉昨天在7局上替補上場守二壘，只能1打數無安打，今天則是2支0，打擊率從原先的0.333降至跟馬瑞洛相同的0.167，守備上則未出現失誤。

紅襪明天要再對上雙城，對手將派出右投吉布森（Kyle Gibson）先發，假如林子偉有機會再次擔任先發三壘，必須把握住機會，中止近5打數無安打的窘境。

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