MLB》林子偉連2戰替補 競爭者先發表現如何？
2017/06/29 11:08
馬瑞洛近2戰展現對付的能耐，雙雙擊出安打。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕由於紅襪近2戰面對左投先發，左打林子偉只能從板凳出發，最大競爭者馬瑞洛（Deven Marrero）則證明他對付左投的能耐，連續2戰先發擊出安打，打擊率從0.156回升至0.167。
雙城近兩戰先發投手是雙左桑提亞哥（Hector Santiago）、梅希亞（Adalberto Mejia），馬瑞洛昨天4打數1支二壘打，跑回1分；今天則是2打數1安打，總計6打數2安打，不過守備上也有1次失誤。
林子偉昨天在7局上替補上場守二壘，只能1打數無安打，今天則是2支0，打擊率從原先的0.333降至跟馬瑞洛相同的0.167，守備上則未出現失誤。
紅襪明天要再對上雙城，對手將派出右投吉布森（Kyle Gibson）先發，假如林子偉有機會再次擔任先發三壘，必須把握住機會，中止近5打數無安打的窘境。
相關新聞
- MLB》林子偉替補上場2打數 紅襪1：4不敵雙城
- MLB》林子偉大利空？ 紅襪想補強明星工具人
- 林子偉板凳待命戰雙城 今日賽事預告與轉播
- 林子偉「努力獲回報」 美媒專文介紹
- 站上芬威球場熱區的意義
- 4戰演繹4角色 林子偉替補小巨人沒失手
推薦新聞
-
MiLB》長程火力大躍進 張育成首度入選2A明星賽2017/06/29 12:08
-
MLB》韓砲初登場就開轟 美媒：他在忍耐不甩棒（影音）2017/06/29 11:59
-
歐錦賽》西班牙男籃預選名單 加索兄弟與盧比歐入選2017/06/29 11:17
-
MLB》林子偉連2戰替補 競爭者先發表現如何？2017/06/29 11:08
-
NBA》放棄45億合約 保羅對快艇有情有義2017/06/29 09:49