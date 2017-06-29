MLB》全壘打大賽即將開打 雙城沙諾表態參戰

沙諾將參加本屆全壘打大賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽即將到來，今年的全壘打大賽將在台灣時間7月11日於馬林魚主場舉行，繼「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）表態要參賽後，雙城三壘手沙諾（Miguel Sano）也宣布要參加全壘打大賽。

今年24歲的沙諾本季已轟出18支全壘打，這將會是沙諾第一次在全壘打大賽中亮相，而這也是雙城自2014年的多齊爾（Brian Dozier）後，再度有球員參加全壘打大賽。多齊爾當年首輪僅敲出兩支全壘打，因此早早就被淘汰出局，沙諾今年有望能打破前輩紀錄。

自1985年全壘打大賽成立後，雙城僅有在2008年時，靠著莫諾（Justin Morneau）拿過一次冠軍。這次雙城推出沙諾參戰，將有機會與去年冠軍史坦頓一較高下。

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