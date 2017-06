MLB》韓砲初登場就開轟 美媒：他在忍耐不甩棒（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕巨人隊韓籍野手黃載均上大聯盟,今天擔任5棒三壘手,他在生涯第3打席就轟出超前分全壘打,率隊以5:3擊敗洛機。有趣的是,許多美國媒體記者都在關注黃載均有沒有甩棒。

黃載均在6局下咬中89.3英里變速球,一棒轟出左外野,打擊出去時,黃載均就知道是發全壘打,手上的棒子舉得很高,但是沒有順手飛出,而是放下棒子,跟在韓國打球時超狂妄的甩棒判若兩人。

早在還沒赴美時,黃載均就曾因為誇張甩棒屢屢被美國球迷熱議。身為韓國最著名的甩棒天王,和巨人隊簽下小聯盟合約時,深知美國球員不樂見甩棒的潛規則,去年球季在韓國就忍住不甩,「我知道有些人會說甩棒是打擊的一部分,但只要你想改掉就可以改。」黃載均今年1月如此說道。

不過他今天在大聯盟轟出全壘打,又是幫助球隊贏球的超前轟,ESPN記者Mina Kimes‏就說,「你可以看得出來他在忍耐不甩棒。」NBC轉播員Ahmed Fareed則說,「下一次,我希望他能讓棒子在空中飛舞。」

黃載均在韓國著名的甩棒:

If you ask me... yeah I really wish he bat flipped that HR. pic.twitter.com/egp5zX8HFP — Sung Min Kim (@sung_minkim) 2017年6月28日

美國記者盼黃下次甩棒:

Next time, I hope he lets that bat fly pic.twitter.com/fKGLTRaKBl — Ahmed Fareed (@FareedNBCS) 2017年6月28日

新聞送上來! 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友