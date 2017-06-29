MLB》韓砲初登場就開轟 美媒：他在忍耐不甩棒（影音）
2017/06/29 11:59
〔體育中心／綜合報導〕巨人隊韓籍野手黃載均上大聯盟，今天擔任5棒三壘手，他在生涯第3打席就轟出超前分全壘打，率隊以5：3擊敗洛機。有趣的是，許多美國媒體記者都在關注黃載均有沒有甩棒。
黃載均在6局下咬中89.3英里變速球，一棒轟出左外野，打擊出去時，黃載均就知道是發全壘打，手上的棒子舉得很高，但是沒有順手飛出，而是放下棒子，跟在韓國打球時超狂妄的甩棒判若兩人。
早在還沒赴美時，黃載均就曾因為誇張甩棒屢屢被美國球迷熱議。身為韓國最著名的甩棒天王，和巨人隊簽下小聯盟合約時，深知美國球員不樂見甩棒的潛規則，去年球季在韓國就忍住不甩，「我知道有些人會說甩棒是打擊的一部分，但只要你想改掉就可以改。」黃載均今年1月如此說道。
不過他今天在大聯盟轟出全壘打，又是幫助球隊贏球的超前轟，ESPN記者Mina Kimes就說，「你可以看得出來他在忍耐不甩棒。」NBC轉播員Ahmed Fareed則說，「下一次，我希望他能讓棒子在空中飛舞。」
黃載均在韓國著名的甩棒：
If you ask me... yeah I really wish he bat flipped that HR. pic.twitter.com/egp5zX8HFP— Sung Min Kim （@sung_minkim） 2017年6月28日
美國記者盼黃下次甩棒：
Next time, I hope he lets that bat fly pic.twitter.com/fKGLTRaKBl— Ahmed Fareed （@FareedNBCS） 2017年6月28日
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